12 جريحا إثر اعتراض التحالف طائرة مسيّرة للحوثيين استهدفت مطارا في السعودية

2022/02/10 | 15:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض-(أ ف ب) – أصيب 12 شخصا بجروح في جنوب السعودية إثر اعتراض الدفاعات الجوية طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه مطار أبها، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية الخميس.وأفادت الوكالة نقلاً عن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن أنّ “الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي وسقوط شظايا الاعتراض […]

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