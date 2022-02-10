طبيب يحذر من بداية “عصر الصم” بسبب أوميكرون

2022/02/10 | 15:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال طبيب الأنف والأذن والحنجرة فلاديمير زايتسيف، إنه يمكن أن تؤدي الطفرة الإضافية في الفيروس التاجي، ولا سيما سلالة أوميكرون، إلى تكوين قدرة العدوى على التأثير على العصب السمعي.وأشار الطبيب إلى أن فيروس كورونا قادر على إصابة الخلايا العصبية، إذا تحور العامل الممرض في هذا الاتجاه، فسيتم تهديد العصب السمعي، مضيفا: “سينتهي […]

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