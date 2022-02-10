الصدر يرسل وفداً إلى ميسان للتهدئة

2022/02/10 | 15:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر : هناك من يريد إشعال حرب شيعية شيعية في العراق وتهديد السلم الأهلي.

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