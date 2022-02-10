الكشف عن حقيقة اعتزال بيكيه

2022/02/10 | 15:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، عن حقيقة اعتزال جيرارد بيكيه مدافع ونجم برشلونة، بنهاية الموسم الحالي كما تردد مؤخرًا.ومع بلوغ بيكيه عامه الـ 35، أثيرت التكهنات حول ما إذا كان هذا الموسم هو الأخير له بقميص البلوجرانا.وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية: “بيكيه اعتنى بجسده جيدًا، وهو بمستوى جيد جدًا، وفي هذه […]

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