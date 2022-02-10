مقتدى الصدر يرسل وفدا إلى ميسان لدرء الفتنة بين التيار والعصائب

2022/02/10 | 15:21 - المصدر: قناة التغيير

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قام السيد مقتدى الصدر ظهر اليوم (الخميس) بإرسال وفد إلى ميسان وعلق على إرساله لأن هدفه هو “وأد الفتنة” وتجنب الاقتتال الداخلي.

ويشار أن محافظة ميسان تعاني في هذه الأوقات من انفكاك أمني شديد وموجة قاسية من الاقتيالات والاقتتالات العشائرية.

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