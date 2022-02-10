الديمقراطي الكردستاني يكشف خفايا اللقاء المرتقب بين بارزاني وبافل طالباني

2022/02/10 | 15:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم الخميس، عن ابرز ما سيناقشه اجتماع رئيسه مسعود بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني.وقال القيادي في الحزب وفاء محمد كريم لـ”ايرث نيوز” انه “بالنسبة لسحب الحزب الديمقراطي الكردستاني لمرشحه الوحيد لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري، فهو غير دقيق”.واضاف كريم “اليوم هناك مقابلة بين بافل طالباني رئيس […]

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