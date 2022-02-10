الصدر يرسل وفداً رفيعاً لإنهاء ’الفتنة’ مع العصائب في ميسان: لا تشمتوا بنا الأعداء

2022/02/10 | 15:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، إرسال "وفداً عالي المستوى" الى محافظة ميسان، لإنهاء "الفتنة بين التيار والعصائب".

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وبحسب بيان للصدر تلقى "ناس" نسخة منه، (10 شباط 2022)، فإن الوفد يتكون من "عون عبد النبي، وحازم الأعرجي، ومؤيد الأسدي".

وهدد الصدر، بـ "البراءة من الطرفين" وسحب يده في حال عدم التعان لـ "إنهاء الفتنة"

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