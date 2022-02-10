اطلاق حملة بيئية توعوية في ميسان

2022/02/10 | 15:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان – واع

أعلنت مديرية بيئة ميسان، اليوم الخميس، عن اطلاق حملة توعوية في اسواق المحافظة، فيما شددت على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي كورونا.

وقال مدير إعلام المديرية عامر البياتي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تنفيذاً لتوجيهات مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية وبإشراف مباشر من مدير مديرية بيئة ميسان باسم محمد، تستمر مديرية بيئة ميسان/ شعبة التوعية والإعلام البيئي بحملات التوعية بأخذ لقاحات كورونا والالتزام بالإجراءات الوقائية"، مبيناُ، أن "المديرية باشرت بحملة توعية بيئية في اسواق قضاء الكحلاء للحث على اهمية تلقي اللقاحات والإسراع بالتطعيم ضد كورونا واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات (الكفوف)؛ لتجنب انزلاق البلاد في الموجة الوبائية".

وأضاف، أن "الحملة تضمنت حث المواطنين وتوعيتهم بالالتزام واتباع اجراءات الوقائية والاحترازية وتلقي لقاحات، كونها آمنة ومعتمدة وجاءت بعد تجارب عديدة واثبتت فعاليتها في الحد من انتشار فيروس كورونا في العديد من البلدان وللحيلولة دون ارتفاع الاصابات وتجنب البلد ومحافظة ميسان هذه الموجة"، لافتاً الى أن "حملة التوعية وزعت على عدد من المطبوعات البيئية المخصصة بالتوعية وأخذ اللقاحات واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الفايروس".

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