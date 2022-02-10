إطلاق نار يفاجئ مراسل CNN أثناء إعداد تقرير عن التوتر شرق أوكرانيا

2022/02/10 | 15:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سافرت شبكة CNN إلى منطقة دونباس شرق أوكرانيا، حيث يعتبر وجود القوات الروسية هناك هو الأقرب، للتعرف على الحالة والاستعدادات.في منطقة أفدييفكا، حيث كان العديد من عناصر القوات الأوكرانية، ومعظمهم من الشباب، يقاتلون القوات المدعومة من روسيا على الجبهة الباردة والمقفرة.

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