الفتح يكشف عن مخطط دولي لإثارة الفتنة وتقسيم الشارع الشيعي

2022/02/10 | 15:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..كشف عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، الخميس، وجود مخطط دولي ممنهج يراد به إثارة الفتنة وتقسيم الشارع الشيعي وخاصة في محافظات العراق الجنوبية.وقال الهلالي لوكالة / المعلومة /، إن “التردي الأمني الحاصل في جنوب العراق تردي ضمن مخطط دولي ممنهج يراد به إثارة الفتنة وتقسيم الشارع الشيعي من خلال إدخال المخدرات […]

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