العثور على جثة طالب جامعي مرمية بجانب

2022/02/10 | 15:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوة أمنية، اليوم الخميس، على جثة

تعود لطالب في كلية الفارابي بالعاصمة

بغداد.

وقال مصدر أمني، إن "معلومات وردت تفيد

بوجود شخص ملقى على الجزرة الوسطية

مقابل حي الشرطة في منطقة الدورة، حيث

توجهت قو

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