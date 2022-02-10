الشرطة المجتمعية تعيد فتاة هاربة الى ذويها وتوقف تعنيف شابة في بغداد

2022/02/10 | 15:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الشرطة المجتمعية، اليوم

الخميس، إعادة فتاة هاربة الى ذويها

وإيقاف حالة تعنيف لفتاة اخرى في

العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "الشعبة النسوية بقسم

الشرطة ا

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