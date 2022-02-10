النزاهة: 65 أمر قبض واستقـدام بحق ذوي الدرجات العليا

2022/02/10 | 15:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الخميس، عن مجمل أوامر القبض

والاستقدام الصادرة بحقِّ كبار

المسؤولين وذوي الدرجات العليا خلال

شهر كانون الثاني الماضي.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة خلال

بيان تل

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