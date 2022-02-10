الأولمبية: الوضع الاجتماعي أبرز أسبب عزوف المرأة عن ممارسة الرياضة

2022/02/10 | 15:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ عزت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، اليوم الخميس، سبب عزوف المرأة عن ممارسة الرياضة إلى الوضع الاجتماعي في المجتمع العراقي والعربي.وذكرت اللجنة في بيان تلقته “إيرث نيوز” أن “اللجنة النسوية في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، أقامت محاضرة خاصة عن واقع الرياضة النسوية في العراق، والتي تمحورت حول موضوع عزوف المرأة عن ممارسة الرياضة”.[…]

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