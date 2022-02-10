قاضي ميسان يصوّب نحو الكاظمي: لماذا تأخر إعفاء قائد الشرطة؟

2022/02/10 | 15:36 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت محكمة استئناف ميسان، الخميس، تقديم طلب لإعفاء قائد الشرطة بتهم فساد، فيما كشف عن إجراءات لحماية القضاة.

وقال رئيس المحكمة حيدر حنون في مؤتمر صحفي عقده بمقر محكمة ميسان، إنّ "اتفاقًا جرى خلال لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على مكافحة الفساد في قيادة شرطة ميسان، بعدما ثبت وجود فساد فيها، وكنا ننتظر اليوم إعفاء قائد الشرطة"، مشيرًا إلى أنّ "تأخير إعفاء القائد يعطي مؤشرات سلبية".

وأضاف، أن "القضاء لا ينتظر مساعدة من أحد"، مبينًا أنّ "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أوعز بسحب السيارات المصفحة من القضاة الذين ليست هناك مؤشرات خطر على حياتهم وتسليمها إلى القضاة في ميسان، لتمكينهم من العمل وتوفير جزء من الحماية لهم".

وأوضح، أنّ "هذا الإجراء يأتي بسبب عدم وجود سيولة مالية لدى مجلس القضاء لتقديم أكثر من ذلك"، داعيًا وسائل الإعلام إلى "متابعة نتائج التحقيقات في الجرائم التي تقع في المحافظة، وألا تنجر وراء من يريد أن يصبغ تلك الجرائم بصبغة سياسية".

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