نصيف: اجتهاد الحلبوسي بإعادة الترشيح لرئاسة الجمهورية مخرج سياسي للديمقراطي

2022/02/10 | 15:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص ..اكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ، الخميس ، قرار الحلبوسي بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية مخالفة دستورية وقانونية ، مشيرة الى ان اجتهاد الحلبوسي هو مخرج للحزب الديمقراطي في حال قبلت المحكمة الاتحادية الدعوى ضد ترشح هوشيار زيباري للمنصب .وقالت نصيف في تصريح لـ / […]

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