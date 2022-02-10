عقار “معزز للمناعة” قد ينقذ آلاف الأرواح من شكل عدواني لسرطان الثدي

2022/02/10 | 15:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت دراسة عالمية عن نتائج واعدة بشأن علاج مناعي يمنح الأمل في إنقاذ آلاف الأرواح من المرضى المصابين بشكل عدواني من سرطان الثدي.وتوضح نتائج الدراسة طويلة الأمد، أن عقار “كيترودا” (Keytruda)، إذا تم إعطاؤه في الوقت المناسب ومع العلاج الكيميائي، يمكنه أن يوقف عودة النوع العدواني من المرض بأكثر من الثلث.ويستخدم […]

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