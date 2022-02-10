انخفاض النفط رغم تراجع مخزونات الخام الأمريكية

2022/02/10 | 15:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، على الرغم من بيانات أمريكية أظهرت تراجعا غير متوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 09:59 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.16% إلى 89.52 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.42% إلى 91.17 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة بلومبرغ.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 4 فبراير الجاري، في حين كان المحللون يتوقعون زيادة قدرها 100 ألف برميل.

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