رسمياً.. المصادقة على قرار خسارة دهوك أمام الحدود

2022/02/10 | 15:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، أن لجنة الانضباط صادقت على قرار اعتبار فريق دهوك خاسراً أمام الحدود ضمن دوري الدرجة الأولى.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقت وكالة / المعلومة/ نسخة منه، أن “لجنة الاستئناف في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، عقدت اجتماعها في مقر الاتحاد بحضور رئيس وأعضاء اللجنة”.وتابع الاتحاد، “بعد الاطلاع […]

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