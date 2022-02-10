السعودية.. النيابة العامة تعيد

2022/02/10 | 15:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت "نيابة الرقابة والتفتيش على السجون وأماكن التوقيف" في إحدى النيابات العامة بالمنطقة الشرقية في السعودية، الخميس، طالبا موقوفا لمقاعد الدراسة الجامعية من جديد.

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