شاهد أخطر حدود عراقية .. لا تقتربوا منها !

2022/02/10 | 15:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد مقتل زعيم تنظيم د11 عش الارهابي اعاد تسليط الضوء مجددًا على المشهد الامني في محافظة #الانبار خصوصًا على الشريط الحدودي مع سوريا، مسؤولون عسكريون يؤكدون ان القوات الامنية طورت قدراتها بما يمكنها من منع اي محاولات ارهابية لد11 عش .

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