المجاعة في طريقها إلى العراق! هل ستكون نهاية سوداء؟!

2022/02/10 | 15:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقدمات مجاعة في العراق! هل ستكون نهاية سوداء؟!يتردد الفلاحون في نينوى هذا العام من زراعة اراضيهم خوفًا من تكرار المأسي التي كانوا يعيشونها عند بيع الانتاج الذي كان سعره ينكسر بسبب المحاصيل المستوردة الأمر الذي ينتهي ببيع محاصيلهم من دون اي أرباح، واحياناً تكون الخسارة من نصيبهم، ويضاف الى جملة هذا التردد والمخاوف هو غياب الدعم الحكومي للفلاح.

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