الكاظمي يتعهد لأسرة الشهيد الساعدي بحساب عسير للمجرمين

2022/02/10 | 15:50 - المصدر: قناة التغيير

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في تفاصيل زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة ميسان ، تظهر عناوين الحسم لقضايا الإجرام والتعدي على سلطة القانون والقضاء، كأهم أهداف لقاء الكاظمي بالمسؤولين في المحافظة وأسرة الشهيد القاضي الساعدي بعد الاعتداء عليه من خارجين على القانون.

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