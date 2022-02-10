القبض على 6 متهمين بقضايا مختلفة في الديوانية

2022/02/10 | 15:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على ستة متهمين بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وقالت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “نفذت قوة من مركز شرطة التحدي حملة واسعة للبحث عن المطلوبين وتنفيذ مذكرات أوامر القاء القبض أسفرت عن القبض على ٦ مطلوبين بمواد قانونية مختلفة”.[…]

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