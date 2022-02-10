العامري يدعو التيار الصدري والعصائب الى ضبط النفس: الدم لا يجلب الا الدم

2022/02/10 | 16:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وجه رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الخميس، رسالة بشأن الأحداث في محافظة ميسان، محذرا من الانجرار وراء الفتن والانصياع لمشاعر الغضب، وان الدم لا يجلب الا الدم.وقال العامري في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “ما تشهده محافظة ميسان العزيزة من حوادث دموية أمر يبعث على الاسى والقلق، …

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