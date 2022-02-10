الشرطة المجتمعية تعيد فتاة هاربة الى ذويها وتوقف حالة تعنيف أخرى

2022/02/10 | 16:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تمكنت الشعبة النسوية في قسم الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية، بعمليتين منفصلتين، من اعادة فتاة هاربة الى ذويها، وايقاف حالة تعنيف لفتاة أخرى في بغداد.أوضح بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جاءت عملية إعادة الفتاة بعد ورود مناشدة بوجود فتاة في احدى مناطق بغداد، هاربة اليها من احدى المحافظات، حيث …

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