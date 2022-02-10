اتحاد الكرة: المدرب الجديد للمنتخب الوطني سيتفرغ لمهمة تدريبه

2022/02/10 | 16:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / أعلن الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم ، عن الاعتمادَ على تَسميةِ لجنةِ مستشارين فنيين يختصُ عملها بمَسيرةِ المُنتخب الوطني لترشيح المدرب الجديد .وتحدث عضو الاتحاد الناطق الرسمي أحمد الموسوي، خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي للاتحاد اليوم الاربعاء ، عن ثلاثةِ مَحاور مُهمة أولها زيارةُ وفد اتحاد الكرةِ الى الإمارات للاطلاعِ على تّجرِبة دوري المحترفين الإماراتي الذي يعدُّ الأفضلَ في القارّة الآسيويّة ومدى الاستفادَةِ من هذه التجربةِ محلياً.وأكدَ الموسوي: أن الاتحاد قررَ الاعتمادَ على تَسميةِ لجنةِ مستشارين فنيين يختصُ عملها بمَسيرةِ المُنتخب الوطني"، مبينا إن ا" لمدرب المحلي، الذي سيخلف بيتروفيتش، سيتمّ الاتفاقُ معه على قيادةِ المُنتخب في المُباراتين المتبقيتين من التصفياتِ المُؤهلة لكأس العالم".واوضح ، إن المُدرب سيتفرّغ تماماً للعملِ مع المُنتخبِ الوطنيّ، وسيكون هناك معسكرٌ تدريبيّ داخلي مغلق لمدةِ أسبوعين تحضيراً لمواجهتي الإمارات وسوريا في التَصفياتِ الآسيويّة./انتهى

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