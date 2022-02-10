2022/02/10 | 16:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس مسعود بارزاني سيستقبل الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقاء مرتقب لبارزاني وطالباني.. الديمقراطي يكشف اسم مرشح بديل محتمل للرئاسة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لقاء مرتقب لبارزاني وطالباني.. الديمقراطي يكشف اسم مرشح بديل محتمل للرئاسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).