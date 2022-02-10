التوتر الأوكراني الروسي.. مقارنة بين القوى الجوية والأرضية للبلدين

2022/02/10 | 16:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حشدت روسيا قوات قرب أوكرانيا، ومن المقرر أن تقوم بتدريبات عسكرية في أراضي حليفتها المقربة بيلاروس، إلى الشمال من أوكرانيا، مما يثير مخاوف من أنها قد تشن غزوا.

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