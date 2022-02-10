"بوني وكلايد العملات المشفرة".. اعتقال ثنائي حاولا غسيل 4.5 مليار دولار بأكبر مصادرة مالية في تاريخ أمريكا

2022/02/10 | 16:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سميا ببوني وكلايد العملات المشفرة.تم توقيف إيليا ليكتينستين البالغ من العمر 34 عامًا وزوجته ذات الـ31 عامًا، هيذر مورغان، بتهم التواطؤ لغسل 4.5 مليار دولار من أموال العملات المشفرة المسروقة.

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