2022/02/10 | 16:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fqs8nQ4pMXE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مدير مكتبنا في نيويورك: واشنطن طلبت من الصدر دعم زيباري لرئاسة الجمهورية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مدير مكتبنا في نيويورك: واشنطن طلبت من الصدر دعم زيباري لرئاسة الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).