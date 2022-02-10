2022/02/10 | 16:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JGi3ZFgEjyQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لا قرار له مستقبلا بعد فشل قاآني.. الصدر مُصر على تهميش الاطار التنسيقي سياسيا) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لا قرار له مستقبلا بعد فشل قاآني.. الصدر مُصر على تهميش الاطار التنسيقي سياسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).