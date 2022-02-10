2022/02/10 | 16:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.

ظهرت المقالة أعداد إصابات ووفيات كورونا في العراق لهذا اليوم أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أعداد إصابات ووفيات كورونا في العراق لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أعداد إصابات ووفيات كورونا في العراق لهذا اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).