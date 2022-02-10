الحزب الديمقراطي يشدد على وحدة الصف الكردي: مرشحنا لرئاسة الجمهورية غير معلوم حالياً

2022/02/10 | 16:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد شدد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس، على ضرورة وحدة الصف الكردي، فيما أشار الى ان مرشحه لرئاسة الجمهورية غير معلوم حالياً.وقال سكرتير المكتب السياسي للحزب فاضل ميراني، في تصريح صحفي، تابعه “النور نيوز”، ان “الرئيس مسعود بارزاني سيستقبل الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني لمناقشة مرشح رئيس الجمهورية”.وأضاف، …

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