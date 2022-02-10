مشاهد من ميسان: مداهمات للسيطرة على نزاع عشائري إثر تصفية جديدة

2022/02/10 | 16:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شهدت محافظة ميسان، الخميس، انتشاراً أمنياً كثيفاً على خلفية تجدد نزاع عشائري سابق، راح ضحيته أحد منتسبي القوات الأمنية.

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وأفاد مصدر في شرطة المحافظة لـ"ناس"، (10 شباط 2022)، بأن "القوات الأمنية في محافظة ميسان، وتحديداً القوات الخاصة وأفواج طوارئ ميسان وفوج التدخل السريع وقطعات الجيش، شنّت عمليات أمنية تمثلت بمداهمات وتفتيش، لملاحقة متسببين بنزاع عشائري في قضاء الكحلاء".

وتابع، أن "النزاع تجدد جراء ثأر عشائري سابق، وراح ضحيته أحد منتسبي القوات الأمنية أثناء فض النزاع، وعلى إثر ذلك فرضت القوات الأمنية طوقاً أمنياً محكماً على القضاء، وقامت بمداهمة عدد من المنازل التابعة للمتسببين بالنزاع".

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