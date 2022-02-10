2022/02/10 | 16:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي والمستشار الألماني يبحثان أوضاع المهاجرين العراقيين وإجراءات حفظ أمنهم وسلامتهم » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 16:29

واع/

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