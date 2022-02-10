بعد مبادرته الوطنية …الإطار يتوقع انفراجة قريبة في العملية السياسية

2022/02/10 | 16:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..رجح الإطار التنسيقي ،الخميس، أن تشهد العملية السياسية انفراجة قريبة بعد إطلاقه المبادرة الوطنية لمحاولة إنهاء أزمة الانسداد السياسي .وقال عضو الإطار النائب محمد الزيادي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “قوى الإطار التنسيقي قدمت المبادرة لحل أزمة الانسداد السياسي عن طريق فتح باب الحوار والتفاوض مع كافة القوى السياسية […]

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