2022/02/10 | 16:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،

اليوم الخميس، تشكيل لجنة لدرء الفتنة

بين التيار والعصائب في محافظة ميسان.

وقال الصدر في وثيقة وردت لوكالة نون

الخبرية، ان "اللجنة تتكون من "عون عبد

النبي، وحازم ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يعلن عن لجنة "لاطفاء نار الفتنة" بين التيار والعصائب (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يعلن عن لجنة "لاطفاء نار الفتنة" بين التيار والعصائب (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).