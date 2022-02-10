بتهم فساد.. محكمة ميسان تقدم طلباً لاعفاء قائد الشرطة

2022/02/10 | 16:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محكمة استئناف ميسان، اليوم

الخميس، تقديمها طلب لاعفاء قائد

الشرطة بتهم فساد.

وقال رئيس المحكمة حيدر حنون في مؤتمر

صحفي عقده بمقر محكمة ميسان، إنه "خلال

لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تم

الاتفا

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