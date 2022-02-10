رئيس نادي القاسم يشكو من قلة الدعم المادي

2022/02/10 | 17:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..عبر رئيس نادي القاسم الرياضي حسين الكعبي، عن استيائه من قلة الدعم المادي للنادي.وقال الكعبي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “نادي القاسم يشكو من قلة الدعم المادي، ولا أحد من مسؤولي المحافظة يولي اهتماماً بالنادي ورغم ذلك الفريق يقدم مستويات كبيرة”.واوضح أن “فريق القاسم يضم لاعبين شباب يلعبون بطموح […]

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