2022/02/10 | 17:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ،اليوم الخميس، عن فض نزاع عشائري مسلح أندلع بين عشيرتين في إحدى مناطق قضاء الكحلاء جنوب شرق المحافظة.وقالت المديرية في بيان، تلقته “ايرث نيوز” أنه “بعد قتل مواطن في ناحية العزير بسبب خلاف وثأر عشائري سابق في قضاء وعلى اثره تجدد المشاجرة والنزاع وتدخل القوات الامنية واستشهاد […]

ظهرت المقالة تأكيدا لما نشرته “ايرث نيوز”..



شرطة ميسان تفض نزاعا عشائرياً مسلحاً وتعتقل المتسببين أولاً على ايرث نيوز.

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