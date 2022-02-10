ضحيته مدني ومنتسب أمني.. الشرطة تفض نزاعاً طاحناً في ميسان

2022/02/10 | 17:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الخميس، فض نزاعاً عشائرياً مسلحاً أندلع بين عشيرتين في إحدى مناطق قضاء الكحلاء جنوب شرق المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد قتل مواطن في ناحية العزير بسبب خلاف وثأر عشائري سابق في قضاء الكحلاء، وعلى اثره تجدد المشاجرة والنزاع وتدخل القوات الامنية واستشهاد احد المنتسبين، تمكنت قوة أمنية مشتركة من القوات الخاصة وأفواج التدخل السريع والجيش العراقي وأقسام مديرية شرطة محافظة ميسان وبإشراف مباشر وميداني من قبل قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد الزبيدي و قائد شرطة المحافظة اللواء المهندس الحقوقي ناصر لطيف الاسدي، من فرض طوق امني وإجراء سلسلة من عمليات الدهم والتفتيش لمنازل المتسببين بالحادثة وفض النزاع المسلح واعتقال (12 ) متهم ومصادرة.



اسلحة واعتدة مختلفة".

واضافت، ان "عمليات البحث وملاحقة الجناة جارية في منطقة الحادث والأماكن القريبة منها ، مشيرة إلى أنها سوف تعلن عن نتائج العملية وكل المستجدات في وقت لاحق ، أيماناً منها بإطلاع الرأي العام وحرصها على الشفافية التامة في عملياتها الأمنية".

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