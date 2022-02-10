الداخلية تصدر توجيهاً لدوائر المرور

2022/02/10 | 17:03 - المصدر: السومرية نيوز

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وجه وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الخميس، دوائر المرور العامة بالاهتمام بالمواطنين خلال مراجعتهم لدوائر المرور، بالإضافة إلى توزيع وتنسيق العمل لفك الزخم.

وقالت الداخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "هذا التوجيه جاء خلال اجتماع برئاسة الغانمي ضم وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود، والفريق الحقوقي مهدي الفكيكي مستشار وزير الداخلية، ومدير المرور العامة، ومدير التخطيط".

وشدد الغانمي، على "ضرورة تطوير العمل في دوائر المرور العامة بما يجعل انسيابية في إنجاز المعاملات"، مشيراً إلى "توزيع وتنسيق العمل لفك الزخم على دوائر المرور، وتجنب حلقات الروتين، والاستجابة السريعة للمناشدات والطلبات التي ترد من قبل أصحاب المركبات".

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