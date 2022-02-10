شرطة كربلاء بالمرصاد.. القبض على متهم حاول ادخال

2022/02/10 | 17:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، ان شرطة

كربلاء القت القبض على متهم حاول ادخال

أكثر من ألف حبة مخدرة و (كيلو غرام)

كرستال الى محافظة كربلاء.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "تمكنت مف

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