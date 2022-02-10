الكاظمي يؤكد لـ

2022/02/10 | 17:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الخميس، في اتصال هاتفي مع

المستشار الألماني أولاف شولتس،

العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار الكاظمي وفقا لبيان صادر عن مكتبه

الإعلامي، وتلقته وكالة نون ال

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