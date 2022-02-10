ميسان.. قوة أمنية كبيرة تدخل قضاء الكحلاء لفض نزاع عشائري

2022/02/10 | 17:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت قوة أمنية كبيرة، اليوم الخميس،

إلى قضاء الكحلاء في محافظة ميسان؛

للسيطرة على نزاع عشائري.

وقال مصدر مطلع في حديث لوكالة نون

الخبرية، إن "قوة أمنية كبيرة دخلت قضاء

الكحلاء في محافظة ميسان لفض نزا

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