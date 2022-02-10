65 أمر قبض شملت نواب سابقين وعضو برلمان حالي ومحافظين ووكيل وزير!

2022/02/10 | 17:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة عن صدور 65 أمر قبض واستقدام بحقِّ كبار المسؤولين خلال شهر كانون الثاني الماضي على خلفيَّة قضايا مختلفة أحيلت للقضاء.

وبحسب الهيئة فإن الأوامر شملت عضو مجلس نوَّابٍ حالي وخمسة نوَّابٍ سابقين، ووزيرين سابقين، ووكيل وزيرٍ حالي وآخر سابق، فضلاً عن مُحافظٍ حاليٍّ وأربعة محافظين سابقين, كما شملت الأوامر 20 مُديراً عاماً أغلبهم حاليين وأعضاء سابقين وحاليين في مجالس المُحافظات .

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