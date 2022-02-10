مقتدى الصدر يبلغ قاآني بانتهاء فرص المالكي

2022/02/10 | 17:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر سياسية مطلعة, أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أبلغ الجنرال الإيراني إسماعيل قاآني خلال اللقاء الأخير الذي جمعهما في الحنانة أبلغه بانتهاء فرص رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بعد أن أخذ حصته من الحكم لمدة ثمانية سنوات.

وبحسب المصادر فإن الصدر نصح المالكي عن طريق قاآني بالذهاب الى المعارضة, لكنه جدد ترحيبه بقبول بقية أطراف الاطار التنسيقي, وتشير المصادر إلى أن طهران قد تتخلى في نهاية المطاف عن المالكي حفاظا على مصالحها الاقتصادية بعدما تراجعت آمال الأخير بالحصول على منصب سيادي.

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