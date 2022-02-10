اختيار عبد الغني شهد لمهمة تدريب المنتخب الوطني

2022/02/10 | 17:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن اتحاد الكرة العراقية، تسمية عبد الغني شهد مدربًا للمنتخب الوطني العراقي.

وقال الاتحاد في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "اتحاد الكرة سمى عبد الغني شهد مدربا للمنتخب الوطني".

وفي وقت سابق، عرض اتحاد الكرة مهمة تدريب المنتخب الوطني على أربعة مدربين، عقب اجتماع لحسم الملف قبل الجولة المقبلة من المنافسات المؤهلة إلى كأس العالم.

وعُقد الاجتماع بحضور كل من وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد عدنان درجال، والنائب الأول لرئيس الاتحاد علي جبار، والنائب الثاني يونس محمود، وأعضاء المكتب التنفيذي.

وناقشَ الاجتماع بحسب بيانه تسمية مدرب المنتخبِ الوطنيّ المُقبل، مؤكدًا أن الإعلان عن أسم المدرب سيكون خلال 48 ساعة المقبلة "على أن يتفرغ لمهمة تدريب المنتخب الوطني".

وأضاف البيان أن "الاتحاد سيعمل على توفير جميع سُبل النجاح للمدرب لتحقيق أفضل النتائج في المُباراتين المقبلتين أمام الإمارات وسوريا في التصفياتِ الآسيويّة المؤهلة الى نهائياتِ كأس العالم".

وكشف مصدر رياضي في وقت سابق لـ"ألترا عراق"، أنّ أبرز المرشحين "هم راضي شنيشل، وباسم قاسم، وعبد الغني شهد، وأيوب أوديشو".

وسبق أن أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم إقالة مدرب المنتخب الوطني زيليكو بتروفيتش "بعد مناقشة مستفيضة لنتائج المنتخب السلبية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم" كما ورد في بيان الاتحاد الذي أكّد "إسناد المهمة إلى مدرب محلي ستتم تسميته في الأسبوع المقبل".

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