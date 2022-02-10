2022/02/10 | 17:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزاملي يدعو للتجاوب مع مبادرة الصدر: اياد خبيثة تسعى لإشعال الفتنة جنوب العراق

ظهرت المقالة الزاملي يدعو للتجاوب مع مبادرة الصدر: اياد خبيثة تسعى لإشعال الفتنة جنوب العراق أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزاملي يدعو للتجاوب مع مبادرة الصدر: اياد خبيثة تسعى لإشعال الفتنة جنوب العراق) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزاملي يدعو للتجاوب مع مبادرة الصدر: اياد خبيثة تسعى لإشعال الفتنة جنوب العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).